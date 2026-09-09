Primo Piano Cisse-Chukwueze l'asse vincente: a Roma bisognerà ripartire dalle certezze

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Il Milan è al lavoro per preparare la delicatissima sfida di Roma contro la Lazio di Gattuso. Una partita che potrà segnare un periodo che vedrà i rossoneri protagonisti anche in Europa League settimana prossima. Tra i protagonisti di Torino, nel recente pareggio contro la Juventus spiccano, ancora una volta due nomi. Alphadjo Cisse e Samuel Chukwueze: in questo momento i veri punti di forza della squadra. A Roma potremmo vederli nuovamente titolari?

CISSE UOMO DEL MOMENTO

Il più giovane, decisivo e concreto giocatore rossonero ad oggi. Il fantasista milanista si trova oggi in un vero magic moment. Due gol pesanti, sempre a Torino, una tranquillità e serenità palla al piede da invidiare a chiunque o quasi. Contro il Venezia aveva forse “steccato” A San Siro, ma contro la Juventus si è vista tutta la sua personalità. Una frase forte forse, ma necessaria: in questo momento un giocatore come Cisse è fondamentale per l’equilibrio offensivo del Milan.

CHUKWUEZE-ASSIST: ORMAI UNA SENTENZA

Quasi contro ogni pronostico, Samuel Chukwueze sta vivendo una seconda chance in rossonero. Dopo il prestito (non così clamorosamente positivo) in Premier League al Fulham, l'esterno nigeriano è tornato alla base a Milanello. L'impatto avuto con il nuovo mister Ruben Amorim è stato sin da subito positvo. Il tecnico portoghese ha infatti dato fiducia e occasioni a Chukwueze, facendolo sentire importante nel suo nuovo progetto tecnico. I risultati fino a qui parlano chiaro: il Milan con in campo Chukwueze è una squadra capace di adattare qualità e velocità a una particolare dote difensiva, ancora non perfettamente assimilata. L'ex Villareal non è di certo un giocatore difensivo. Da apprezzare però impegno e corsa mostrata fino a qui, e infatti. Qui nasce la magia del nigeriano contro la Juventus: subentra con personalità, serve l'assist per Cisse e gioca un ottimo finale di partita. Più che una risorsa a gara in corso, questo Chukwueze si appresta a diventare un'altra certezza del Milan di Amorim.