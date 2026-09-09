Mercoledì di Champions, il Napoli cade in casa con l’Arsenal: tutti i risultati della serata

Mercoledì di Champions, il Napoli cade in casa con l’Arsenal: tutti i risultati della serataMilanNews.it
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Ieri alle 23:00News
di Antonello Gioia
Al termine del mercoledi di Champions, seconda giorno della prima giornata, questi sono tutti i risultati della serata.

Al termine delle cinque partite di questa sera di Champions League, sono riportati di seguito tutti i risultati.

CHAMPIONS LEAGUE, I RISULTATI DELLA SERATA 

STOCCARDA - VIKING 3-1

BARCELLONA - FEYENOORD 5-1

NAPOLI - ARSENAL 0-1

PSG - BRATISLAVA 6-0

LIVERPOOL - ATLETICO MADRID 2-1

SPORTING LISBONA - GALATASARAY 3-1