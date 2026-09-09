Mercoledì di Champions, il Napoli cade in casa con l’Arsenal: tutti i risultati della serata
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Al termine del mercoledi di Champions, seconda giorno della prima giornata, questi sono tutti i risultati della serata.
Al termine delle cinque partite di questa sera di Champions League, sono riportati di seguito tutti i risultati.
CHAMPIONS LEAGUE, I RISULTATI DELLA SERATA
STOCCARDA - VIKING 3-1
BARCELLONA - FEYENOORD 5-1
NAPOLI - ARSENAL 0-1
PSG - BRATISLAVA 6-0
LIVERPOOL - ATLETICO MADRID 2-1
SPORTING LISBONA - GALATASARAY 3-1
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Giornalista di MilanNews.it e TuttoMercatoWeb.com. Segue da vicino il mondo Milan con notizie, approfondimenti e aggiornamenti sull’attualità rossonera, intervenendo anche come opinionista televisivo.
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