Champions League, domani si chiude la prima giornata: la classifica aggiornata
MilanNews.it
Al termine delle partite di Champions di questa sera, questa è la classifica aggiornata.
Al termine delle gare del secondo giorno della prima giornata di Champions League, questa è la classifica aggiornata.
1. PSG
2. Barcellona
3. Stoccarda
4. Sporting
5. Manchester City
6. Aston Villa
7. Real Betis
8. Borussia Dortmund
9. Real Madrid
10. Liverpool
11. Arsenal
12. AEK Atene
13. Bayer Monaco*
14. Bodo Glimt*
15. Como*
16. Fenerbahce*
17. Lens*
18. Manchester United*
19. PSV*
20. Lipsia*
21. Roma*
22. Sabah*
23. Shaktar Donets*
24. Slavia Praga*
25. Villareal*
26. Club Bruge
27. Lille
28. Atletico Madrid
29. Inter
30. Napoli
31. Lask
32. Galatasaray
33. Viking
34. Porto
35. Feyenoord
36. Bratislava
*una partita in meno
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