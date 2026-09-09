Champions League, domani si chiude la prima giornata: la classifica aggiornata

Champions League, domani si chiude la prima giornata: la classifica aggiornataMilanNews.it
Ieri alle 23:48News
di Andrea La Manna
Al termine delle partite di Champions di questa sera, questa è la classifica aggiornata.

Al termine delle gare del secondo giorno della prima giornata di Champions League, questa è la classifica aggiornata.

1. PSG
2. Barcellona
3. Stoccarda 
4. Sporting 
5. Manchester City 
6. Aston Villa
7. Real Betis
8. Borussia Dortmund
9. Real Madrid
10. Liverpool
11. Arsenal
12. AEK Atene
13. Bayer Monaco*
14. Bodo Glimt*
15. Como*
16. Fenerbahce*
17. Lens*
18. Manchester United*
19. PSV*
20. Lipsia*
21. Roma*
22. Sabah*
23. Shaktar Donets*
24. Slavia Praga*
25. Villareal*
26. Club Bruge
27. Lille
28. Atletico Madrid
29. Inter 
30. Napoli 
31. Lask
32. Galatasaray
33. Viking
34. Porto 
35. Feyenoord
36. Bratislava 

*una partita in meno 