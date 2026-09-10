Leao elogia Amorim: "Ottimo allenatore e persona spettacolare. Il nostro rapporto..."

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Rafael Leao torna a parlare del suo addio al Milan e del rapporto con il tecnico Ruben Amorim nel breve tempo passato insieme

Domani Rafael Leao farà il suo esordio in Champions League con il Galatasaray. E lo farà contro il suo passato, in casa dello Sporting Club di Lisbona che lo ha lanciato nel calcio dei grandi. Per questo la società turca ha deciso di mandare proprio l'ex rossonero in conferenza stampa alla vigilia della sfida dell'Alvalade. Nel corso dell'incontro con i giornalisti non sono mancate anche le domande sul Milan e su Ruben Amorim a cui Leao ha risposto serenamente.

Le parole di Rafael Leao sul Milan e su Amorim: "Ci sono momenti nella vita in cui le cose devono cambiare. Ho difeso la maglia del Milan per sette anni e penso che, quest'estate, sia arrivato il momento di cambiare aria. Ho avuto una conversazione con Amorim, sono sempre stato molto aperto. Non lo conoscevo. Dai miei compagni di Nazionale che avevano giocato con lui ho sempre sentito dire cose positive, mi hanno sempre detto che è un ottimo allenatore e una persona spettacolare. E nel poco tempo in cui siamo stati insieme, il nostro rapporto è stato ottimo. Gli ho detto che volevo cambiare aria e lui ha rispettato la mia decisione. Me ne vado con il sorriso e con la sensazione del dovere compiuto. È un club che mi ha dato tantissimo e al quale sono riuscito a ricambiare. Oggi sono un giocatore del Galatasaray e spero che il Milan riesca a mantenere un alto livello e a vincere grandi cose".