Diddi punge Amorim: "Se mi tiene Ramos a 40 metri dalla porta..."

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Il Milan si prepara per la trasferta di Roma contro la Lazio di Gennaro Gattuso. I biancocelesti sono a punteggio pieno in questa Serie A, avendo vinto finora le prime tre partite di campionato. Nell'ultima uscita dei rossoneri, non è stato particolarmente coinvolto Gonçalo Ramos. Il centravanti rossonero era reduce dal bel gol segnato contro il Venezia. A Torino contro i bianconeri invece, tanta lotta e poca concretezza sotto porta. Così, in merito al momento del portoghese, ecco le considerazioni di Luca Dissi, ospite nel canale YouTube di Carlo Pellegatti:

"Goncalo Ramos ha corso più di un centrocampista domenica, anche perché ogni volta che il Milan ripartiva l'area di rigore della Juventus, quindi dove doveva stare l'attaccante era vuota perché lui doveva rientrare. Quindi se me lo tiene a 40 metri dalla porta non puoi pensare che segni. Il ragazzo domenica era fondamentalmente stanco. Non hai un'alternativa, non hai un'alternativa, perlomeno l'alternativa è un ragazzino di 18 anni".