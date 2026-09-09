Hutchinson: "Leao? Siamo diversi. Voglio avere l'impatto che ha avuto lui quando faceva bene qui"

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L'ultimo colpo di mercato estivo del Milan Omari Hutchinson ha spiegato che non sente più di tanto la responsabilità di sostiuire Rafael Leao

Omari Hutchinson, nuovo acquisto del Milan, è stato ufficialmente presentato dal club rossonero presso il Flagship Store AC Milan di via Dante a Milano. Queste le sue parole sulla Serie A e sul fatto di dover sostituire Rafael Leao:

Il campionato italiano è molto tattico...

"È la prima cosa che mi ha detto Amorim quando ci siamo parlati al telefono la prima volta: mi ha detto che dovrò scardinare le difese perché a volte le squadre giocheranno con un blocco basso. Penso di avere le qualità per farlo e non vedo l'ora di scendere in campo."

Seguivi già la Serie A?

"A essere sincero, no. Ovviamente vedevo le squadre su Fifa, a volte i video highlights su Instagram e cose del genere, ma ora che mi sono trasferito ho visto molte più cose e sono pronto a giocarci".

Ti senti responsabilizzato dal dover sostituire Leao?

"Non proprio. Penso che giochiamo su due lati diversi del campo. Lui è un'ala sinistra, io sono a destra, ma ovviamente voglio avere l'impatto che ha avuto lui quando faceva bene qui. Credo in me stesso e ho un lavoro da fare".