Longhi: "Ho visto un gol di Kvaratskhelia uguale a quello di Cisse: va enfatizzato allo stesso modo"

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Bruno Longhi, giornalista, si è così espresso a RadioSportiva su Alphadjo Cisse, trequartista classe 2006 italiano del Milan.

Bruno Longhi, giornalista, si è così espresso a RadioSportiva su Alphadjo Cisse, trequartista classe 2006 italiano del Milan: "Prima che arrivasse il gol del Milan, mi domandavo come potesse questo Milan, che non ha incisività in attacco, riuscire ad andare a rete. Poi è stato bravo Cisse, questo ragazzo che ha compiuto un colpo da maestro che è stata, diciamo, da parte rossonera, l'unico splendore in una serata abbastanza grigia.

Cisse lo sto preferendo a Rodrigo Mora della Roma. Perché ha spaccato le partite a favore del Milan: se il Milan ha questi punti, deve anche ringraziare questo ragazzo del quale conoscevamo il cognome. Un cognome simile a tanti altri: quanti Cisse ci saranno nel mondo? Parlo di calciatori, ce ne sono tantissimi, per cui è facile confondersi. Questo arriva e ci si chiede chi mai sarà, ma poi dimostra di essere un ragazzo che ha tecnica.

Tra l'altro, sui social un frequentatore ha messo in evidenza un gol di Kvaratskhelia - non ricordo contro quale squadra, forse contro il Genoa - che rientra alla stessa maniera di Cisse e poi la mette nell'angolino. Avevamo sottolineato ed enfatizzato quel gol e io, ovviamente, enfatizzo quello che ha fatto questo ragazzo del Milan, che è anche un elemento buono per la Nazionale".