Siviglia, Fofana si presenta: "Quando ho ricevuto il contatto del club mi sono convinto rapidamente"

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Youssouf Fofana si è presentato al Siviglia in conferenza stampa

L'ex centrocampista del Milan Youssouf Fofana è oggi intervenuto in conferenza stampa per presentarsi a media e tifosi come nuovo calciatore del Siviglia: "L’adattamento sta procedendo molto bene. Siamo in una grande squadra, con compagni importanti che ci hanno accolto benissimo. Siamo integrati, abbiamo già giocato qualche minuto e sentiamo la fiducia dello staff".

Sul suo passaggio in Spagna: "Si è fatto tutto negli ultimi minuti di mercato, ma quando ho ricevuto il contatto del Siviglia mi sono convinto molto rapidamente a diventare un giocatore di questo club. Do priorità a chi dimostra di volermi davvero con sé: ho dato la mia parola e in poche ore si è riusciti a chiudere tutto".

Fofana ha poi spiegato: "Si è parlato della possibilità di andare in molte squadre, ma dopo la vicenda con il Lione ho avuto l’opportunità di venire al Siviglia e sono molto felice. In quel momento non potevo sognare qualcosa di meglio, è stato perfetto".