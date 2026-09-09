Serie A, tutte le designazioni della 4ª giornata: Marcenaro all'Olimpico, Bonacina al Maradona
Siamo già nell'antivigilia della quarta giornata del campionato di Serie A Enilive. Si comincia venerdì con la sfida tra Venezia e Fiorentina, si chiude lunedì con il doppio confronto tra Como-Parma e Inter-Udinese. Il Milan sarà impegnato nella giornata di sabato alle 18 contro la Lazio, arbitra Marcenaro. L'altro big match è Napoli-Bologna affidato a Bonacina.
SERIE A, TUTTE LE DESIGNAZIONI DELLA QUARTA GIORNATA
VENEZIA - FIORENTINA Venerdì 11/09 h.20.45
FOURNEAU
ALASSIO - BARONE
IV: AYROLDI
VAR: DIONISI
AVAR: MAGGIONI
GENOA - FROSINONE Sabato 12/09 h.15.00
RAPUANO
CAVALLINA – EL FILALI
IV: PERENZONI
VAR: CAMPLONE
AVAR: COSSO
LAZIO - MILAN Sabato 12/09 h. 18:00
MARCENARO
ROSSI C. – DI GIOIA
IV: GUIDA
VAR: MERAVIGLIA
AVAR: AURELIANO
ATALANTA - CAGLIARI Sabato 12/9 h. 20.45
ARENA
BINDONI – ROSSI M.
IV: MANGANIELLO
VAR: GARIGLIO
AVAR: GIUA
LECCE - MONZA Domenica 13/09 h. 15.00
CREZZINI
FONTEMURATO - GARZELLI
IV: LA PENNA
VAR: COSSO
AVAR: MERAVIGLIA
NAPOLI - BOLOGNA Domenica 13/09 h. 18.00
BONACINA
MOKHTAR - RICCI
IV: MARIANI
VAR: MAGGIONI
AVAR: RUTELLA
SASSUOLO - JUVENTUS Domenica 13/09 h. 20:45
SACCHI J. L.
IMPERIALE - MINIUTTI
IV: ZUFFERLI
VAR: GHERSINI
AVAR: PICCININI
TORINO - ROMA Lunedì 14/09 h. 18.30
MARESCA
TEGONI - FONTANI
IV: SOZZA
VAR: AURELIANO
AVAR: GHERSINI
COMO - PARMA Lunedì 14/09 h. 18.30
MUCERA
BIFFI - SANTAROSSA
IV: MASSA
VAR: GIUA
AVAR: MAZZOLENI
INTER - UDINESE Lunedì 14/09 h. 20.45
PAIRETTO
MORO - YOSHIKAWA
IV: COLOMBO
VAR: MARINI
AVAR: GARIGLIO
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