Gozzini: "Da Gila contributo essenziale: letture, anticipi, leadership"

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Il commento positivo della collega Alessandra Gozzini sull'apporto che Mario Gila ha donato alla difesa del Milan

L'impatto di Mario Gila sul mondo Milan è stato assolutamente positivo. Il centrale spagnolo si è inserito alla grande all'interno dello schieramento tattico del nuovo allenatore Ruben Amorim, dimostrando già di valere il prezzo per cui è stato pagato dal club rossonero a inizio mercato. Gli manca solo la continuità, essendo stato sostituito per ben tre volte su tre nelle gare ufficiali. Oggi sulla Gazzetta dello Sport, la giornalista Alessandra Gozzini ha scritto proprio di Mario Gila.

Il commento di Alessandra Gozzini su Mario Gila: "Il Milan ha però bisogno del suo miglior difensore in ogni partita e in ogni minuto: è la guida sicura del reparto. Reparto che ha completamente rivisto il modo di proteggere la porta con risultati subito efficaci: l’atteggiamento è stato più prudente nell’ultima uscita contro la Juve, mentre nelle due precedenti la difesa aveva retto (quasi fino all’imbattibilità) nonostante una strategia più spregiudicata. Gila ha offerto un contributo essenziale: letture di gioco, anticipi, leadership".