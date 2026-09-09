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VIDEO MN - Omari Hutchinson incontra i tifosi milanisti al Flagship Store di via Dante a Milano
Oggi pomeriggio Omari Hutchinson ha incontrato i tifosi milanisti presso il Flagship Store del Milan in via Dante a Milano
L'ultimo colpo del mercato estivo del Milan Omari Hutchinson ha incontrato oggi pomeriggio i tifosi milanisti presso il Flagship Store di via Dante a Milano. Arrivato in prestito con diritto di riscatto dal Nottingham Forest, il trequartista inglese classe 2003 è già andato in panchina domenica contro la Juventus, senza però entrare in campo nemmeno un minuto.
Come hanno fatto anche gli altri acquisti estivi del Milan, Hutchinson si è affacciato dalla finestra Flagship Store di via Dante per salutare i diversi sostenitori rossoneri, a cui ha poi lanciato anche una maglia autografata. Il giocatore è poi sceso per scattare qualche foto e firmare alcuni autografi. Questo il video girato dall'inviato di MilanNews.it:
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