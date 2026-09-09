Agresti: "Sabato mi sembrava di essere in Premier League, poi Juve-Milan mi ha ricatapultato in Serie A"

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Stefano Agresti, vice direttore de La Gazzetta dello Sport, si è così espresso a 'La Tripletta' su Juventus-Milan di domenica sera.

Stefano Agresti, vice direttore de La Gazzetta dello Sport, si è così espresso a 'La Tripletta' su Juventus-Milan di domenica sera terminata 1-1 a Torino: "La Juventus ha giocato meglio del Milan, a mio avviso: ha costruito un po' di più. Paradossalmente è andata veramente a un soffio dalla sconfitta, però è stata una partita deludente. Devo dirti che, dopo aver visto il giorno precedente Inter-Napoli e Roma-Atalanta, e il giorno ancora prima Como-Genoa, sono stato catapultato in un'altra dimensione, perché a un certo punto mi sembrava di essere in Premier League. Inter-Napoli è stata una bellissima partita, molto intensa, Roma-Atalanta lo stesso. Invece Juventus-Milan mi ha riportato in Serie A. Mi ha riportato proprio in Serie A, quindi è stata una partita non bella. Poteva andare peggio, però, come lo 0-0 dell'anno scorso, ancora più noioso.

In effetti Juve-Milan è stato un brusco e brutto risveglio dopo il divertimento che ci avevano regalato l’Inter e il Napoli prima, la Roma e l’Atalanta dopo. Due partite belle, intense, emozionanti: per qualche ora ci siamo sentiti catapultati nel mondo brillante della Premier, vuoi vedere che il nostro campionato è diventato davvero più divertente? Juve e Milan ci hanno ricondotto in Italia: una delusione".