Trevisani: "Se metti Rabiot e Saelemaekers come attaccanti, la squadra non giocherà mai bene. Amorim lo fa per Modric"

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Riccardo Trevisani, giornalista, si è così espresso su Cronache di Spogliatoio su come potrebbe giocare il nuovo Milan di Ruben Amorim.

Riccardo Trevisani, giornalista, si è così espresso su Cronache di Spogliatoio su come potrebbe giocare il nuovo Milan di Ruben Amorim: “Se metti Rabiot e Saelemaekers come attaccanti, la squadra non giocherà mai bene: è gente che fa un altro mestiere. Rabiot è un centrocampista, per quanto con caratteristiche anche offensive, mentre Saelemaekers è un quinto fantastico e non un trequartista. Non perché non lo possa fare, ma perché non farà mai dieci gol e dieci assist, che sono i numeri che deve garantire un esterno; in quella posizione, infatti, fa fatica.

Io troverei un posto in campo a Saelemaekers tutta la vita, soprattutto visto il Moreira in quelle condizioni e il circo che si è visto domenica sera. Tra Moreira, Saelemaekers e Kolo Muani non sapevo più chi insultare durante le pagelle di Juventus-Milan, ma dico che lui lo fa per quello che abbiamo detto in trasmissione: Luka Modric. Vuole lasciare Modric in campo perché ne riconosce ovviamente il valore, e quindi gli mette Musah, Rabiot e Saelemaekers come due esterni per fargli una gabbia attorno.

Per me, però, questa cosa non si può fare. Lui non vorrebbe farla: preferirebbe Musah, Jashari e Rabiot. E quindi Modric? Mezz'ora finale: può entrare, palleggiare e, se sei in vantaggio, gestire. Ha 41 anni, non è che può fare novanta minuti per sessanta partite. Per brillare, secondo me, il Milan deve schierare Jashari, Pulisic, due centrocampisti, due esterni e una punta".