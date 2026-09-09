Cattaneo: "Io credo tanto in Hutchinson: è la tipologia di giocatore che voleva Amorim dall'inizio del mercato"

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Marco Cattaneo, giornalista, si è così espresso a Cronache di Spogliatoio su Omari Hutchinson, trequartista inglese del Milan.

Marco Cattaneo, giornalista, si è così espresso a Cronache di Spogliatoio su Omari Hutchinson, trequartista del Milan: "Io credo tanto in Hutchinson, la tipologia di giocatore che voleva Amorim dall'inizio del mercato. Prima volevano Karetsas, che poi è andato al Borussia Dortmund, e hanno cercato Soulè. Cioè quel giocatore in grado di connettersi anche con Goncalo Ramos, che giochi vicino alla punta, mancino, di qualità. Può diventarlo lui"

OGGI LA PRESENTAZIONE DI HUTCHINSON

Esattamente come accaduto ai suoi compagni che lo hanno preceduto al Milan nella finestra estiva di calciomercato, anche per Omari Hutchinson, ultimo acquisto rossonero, è arrivato il momento di incontrare i tifosi. Il trequartista anglo-jamaicano oggi sarà protagonista al Flagship Store di via Dante, in centro a Milano, per salutare i suoi nuovi sostenitori e concedere firme e foto. L'appuntamento, confermato dal sito ufficiale del club, è per le ore 17.30.

Questo il comunicato del Milan sul proprio sito: "In attesa di scoprirlo meglio in campo, è ora di vederlo dal vivo. Dopo la firma, le prime foto, le prime parole, i primi allenamenti e anche la prima convocazione con la squadra a Torino, per Omari Hutchinson si avvicina il momento del bagno di folla. Che per ogni milanista vuol dire... Flagship Store di via Dante 12. Il giovane esterno offensivo inglese arriverà nel negozio rossonero, nel cuore di Milano, mercoledì 9 settembre alle 17.30. Arrivato alla fine del calciomercato estivo, Hutchinson completerà il giro di presenze presso il Flagship Store in questa finestra dedicata ai nuovi arrivi. Un appuntamento speciale. Tifosi, Omari vi aspetta: non mancate!"