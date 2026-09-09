Modric e la decisione di restare ancora al Milan. Romano: "Scelta da milanista vero"

vedi letture

L'esperto di mercato Fabrizio Romano spiega che il Real Madrid aspetta Modric per dargli un ruolo da dirigente, ma lui ora pensa solo al Milan

Intervenuto sul suo canale YouTube, Fabrizio Romano ha parlato anche del futuro di Luka Modric che tornerà probabilmente al Real Madrid da dirigente, ma al momento la sua testa è solo sul campo e sulla sua seconda stagione nel Milan: "Come Luka Modric ha dichiarato nei giorni scorsi a Marca, il Real Madrid è casa sua e un giorno spera di tornare ai Blancos. Al Real lo aspetta pesonalmente Florentino Perez che durante le scorse elezoni che ha vinto ha già avuto dei contatti per prospettare a chi è vicino a Modric la possibilità un giorno di vederlo in dirigenza. Chiaramente non si parla di campo, ma si parla di dirigenza.

Oggi Luka è completamente focalizzato sul Milan. Il croato ha scelto di risposare il Milan in un momento di incertezza, come è stato quello di inizio giugno in rossonero, quando si capiva il discorso dirigenziale. Sono stati fatti fuori i dirigenti, l'allenatore a cui Modric era molto legato perchè il giocatore aveva un ottimo rapporto con Allegri. Eppure ha scelto il Milan, da milanista vero, da uomo che non abbandona la barca nel momento di difficoltà. C'è tutto Modric in quella scelta, c'è tutta la sua fede rossonera, c'è la fedeltà alla sue idee e c'è la voglia di essere leader quando anche quando il mare è in burrasca e non solo quando le cose sono belle. Modric è completamente focalizzato sul Milan. Il Real Madrid lo aspetta come dirigente, ma sarà Modric a dettare i tempi e vi garatisco al 100% che ogi la testa del campione croato è al Milan e alla possibilità di fare il meglio possibile in maglia rossonera".