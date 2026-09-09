Biasin avverte: "Da Allegri ad Amorim ti porta a dover reclamare tempo. Ma il tempo è poco"

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Fabrizio Biasin, giornalista, si è così espresso a RadioSportiva sul nuovo Milan di Ruben Amorim, ancora in piena costruzione.

Fabrizio Biasin, giornalista, si è così espresso a RadioSportiva sul nuovo Milan di Ruben Amorim, ancora in piena costruzione: "Ci sono tutta una serie di giocatori che devono ancora trovare la loro dimensione di campo, ed è un po' quello che si temeva: un cambio così radicale da un anno all'altro - da Allegri, che faceva un certo tipo di calcio, ad Amorim - ti porta a dover reclamare tempo. Il tempo però è poco, perché in questo momento Milan e Juventus devono accorciare rispetto a chi l'anno scorso è andato in Champions League. Quelle squadre - sicuramente l'Inter, ma anche la Roma e il Como - non hanno ridotto il loro vantaggio, e io ci metto anche il Napoli, perché il Napoli, che pure ha perso a Milano contro l'Inter, ha giocato una bella partita. Quindi attenzione Milan e Juve, perché non si può perdere troppo tempo e troppo spazio.

La cosa che deve fare un minimo allarmare, anche se è vero che siamo solo all’inizio, è che mentre il Milan e la Juve stanno cercando un’altra volta la loro dimensione, devono accorciare su squadre che l’anno scorso gli sono arrivate davanti e non hanno ancora accorciato. Inter, Roma, Como e Napoli, sono avanti”.