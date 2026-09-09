Diddi: "Goncalo Ramos ha corso più di un centrocampista, non puoi aspettarti che segni anche”

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Luca Diddi nel canale YouTube di Carlo Pellegatti ha analizzato la partita dei rossoneri a Torino contro la Juventus e la preparazione della partita da parte di Amorim.

Ospite nel canale YouTube di Carlo Pellegatti, Luca Diddi ha parlato della partita di domenica sera che ha visto Milan e Juventus pareggiare per 1-1 ed ha analizzato il copione tattico della partita. Queste le sue parole.

"Goncalo Ramos ha corso più di un centrocampista domenica, anche perché ogni volta che il Milan ripartiva l'area di rigore della Juventus, quindi dove doveva stare l'attaccante era vuota perché lui doveva rientrare. Quindi se me lo tiene a 40 metri dalla porta non puoi pensare che segni. Il ragazzo domenica era fondamentalmente stanco. Non hai un'alternativa, non hai un'alternativa, perlomeno l'alternativa è un ragazzino di 18 anni".