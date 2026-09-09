Passerini ricorda: "Pulisic deve rispondere non facendo il risentito, ma dimostrando di poter fare la differenza"

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Carlos Passerini, giornalista del Corriere della Sera, si è così espresso sul suo canale Youtube su Christian Pulisic, attaccante del Milan.

Carlos Passerini, giornalista del Corriere della Sera, si è così espresso sul suo canale Youtube su Christian Pulisic, attaccante del Milan: "Abbiamo perso le tracce di Pulisic. Il Milan le ha perse, in realtà, non da quando si è infortunato al Mondiale ormai due mesi fa, ma da quando forse con la testa si è concentrato sul torneo che avrebbe poi giocato in estate a casa sua con la sua Nazionale. Quindi, nella primavera scorsa, dopo una prima parte di grande stagione col Milan, si è eclissato.

Io credo che buona parte dei problemi del Milan del finale della stagione scorsa siano concisi con la sparizione di Pulisic, che forse è stata un po' anche mentale. C'è stata di mezzo una questione fisica, ma di sicuro il giocatore ha risentito del fascino di questo torneo che avrebbe giocato a casa sua, quelle occasioni che capitano una volta nella vita perché l'America aspettava. Io credo che Pulisic abbia un po' iniziato a mettere la testa sul Mondiale troppo presto. Starà a lui rifarsi e farsi perdonare di quello che non ha dato nel finale della stagione scorsa.

Qui però mi sembra abbastanza chiaro che per Amorim oggi Pulisic è la riserva di Cisse, e quindi starà a Pulisic rispondere sul campo. Rispondere non facendo il risentito o arrabbiandosi per questo, ma dimostrando di valere il posto, di valere il posto di trequartista dove l'anno scorso ha fatto la differenza. Ricordiamo che nel girone d'andata, quando il Milan ha sognato a lungo di correre per lo scudetto - o meglio, correva per lo scudetto fino a gennaio-febbraio -, se l'ha fatto, l'ha fatto grazie a Pulisic e a un'organizzazione difensiva che funzionava. Venuto a mancare Pulisic, è venuta a mancare poi anche l'organizzazione difensiva e il Milan è crollato drasticamente negli ultimi due mesi. Ricordiamo quel finale di stagione che ha rovinato tutta l'annata e che ha portato questi grandi cambiamenti".