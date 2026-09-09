Cardinale sarà presente al Festival dello Sport: tanti ex rossoneri coinvolti

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Gerry Cardinale è segnato tra gli ospiti del Festival dello Sport a Trento che si terrà dal 1° al 4 ottobre: tanti ex rossoneri coinvolti

Sono stati annunciati gli ospiti della nona edizione del Festival dello Sport che anche quest'anno si terrà a Trento. Appuntamento ormai fisso durante la prima pausa delle Nazionali della nuova stagione, quest'anno tra il ricco panel di invitati del mondo sportivo ci sarà spazio anche per il proprietario del Milan Gerry Cardinale. Il numero uno di RedBird è segnato tra gli ospiti del Festival anche se al momento non c'è ancora un programma ufficiale: l'evento si terrà dal 1° al 4 ottobre a Trento.

Ma Gerry Cardinale non è l'unico ospite relativo al mondo Milan che sarà protagonista nei giorni di Festival. Come spesso accade saranno tanti anche gli ex calciatori o allenatori rossoneri coinvolti. Nella lista di invitati quest'anno figurano nomi come Fabio Capello, Zvonimir Boban, Gianni Rivera, Alexandre Pato, Olivier Bierhoff e Christian Brocchi.