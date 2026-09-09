La Croazia al suo Capitano: "Che tu possa continuare a battere record e incantare il mondo del calcio"

vedi letture

L'augurio della Croazia al suo Capitano e miglior giocatore della storia Luka Modric che oggi compie 41 anni

Nella storia del calcio croato c'è un prima e un durante Luka Modric: per il "dopo" bisogna ancora attendere. Oggi il fuoriclasse rossonero compie 41 anni e lo fa da faro indiscusso del centrocampo del Milan ma anche della sua Nazionale con cui tornerà a giocare nella prossima pausa, nonostante le voci che hanno ipotizzato per mesi un suo ritiro dopo il Mondiale. Il fenomeno continuerà la sua avventura con Club e Nazionale almeno per questa stagione, segni di cedimento se ne vedono veramente pochi, quasi nessuno.

La Croazia, tramite la sua pagina Instagram, ha voluto omaggiare il suo Capitano Luka Modric con un augurio di compleanno: "Secondo il calendario di Luka Modrić, 41 è solo un'altra unità di misura della giovinezza! Auguriamo al capitano dei Vatreni tanto benessere, felicità e successo per il suo compleanno: che possa continuare a battere record e ad incantare il mondo del calcio!". Nel corso della sua carriera, Luka Modric ha vestito la maglia a scacchi per 202 volte segnando 29 gol, trascinando la squadra al secondo posto nel Mondiale 2018, al terzo in quello 2022 e a un secondo posto nella Nations League 2023.