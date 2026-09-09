L'omaggio del Milan a Modric: "Una leggenda del calcio"
È un giorno di lavoro oggi a Milanello ma anche di festa. Il Milan torna ad allenarsi agli ordini del tecnico Ruben Amorim dopo un giorno di pausa concesso nella giornata di martedì: l'obiettivo è la partita di sabato alle 18 all'Olimpico contro una delle capoliste, la Lazio. Eppure questa mattina al Centro Sportivo di Carnago ci sarà anche l'occasione di festeggiare Luka Modric che compie 41 anni. Una prima volta, dal momento che l'anno scorso Modric di questi tempi era impegnato con la Nazionale.
IL MILAN OMAGGIA MODRIC: "LEGGENDA DEL CALCIO"
Il Milan ha già omaggiato questa mattina Luka Modric sui propri canali social. In primis un video con i momenti migliori in rossoneri e l'augurio scritto nel copy del post: "Il nostro maestro del centrocampo compie 41 anni! Gli auguriamo il meglio!". In secondo luogo un carosello con le immagini più belle dell'ultimo anno del fuoriclasse croato con la maglia del Milan, accompagnate da una semplice ma esaustiva frase: "Una leggenda del calcio".
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