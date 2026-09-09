Masala ricorda: "Quando ci sono state lungimiranza e chiarezza di intenzioni, il Milan ha fatto bingo"

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Il commento di Andrea Masala su queste prime uscite del nuovo Milan del tecnico Ruben Amorim

Dopo sole tre giornate di campionato è facile cadere in giudizi affrettati. Il Milan non ha ancora perso e ha conquistato 7 punti nelle prime tre uscite: un buon bottino ma le critiche non sono mancate, specialmente per le prestazioni messe in campo dalla formazione di Ruben Amorim. Quello che chiede il tecnico portoghese, consapevole di essere ancora lontano da quanto vorrebbe vedere come da lui stesso dichiarato, è un po' di tempo e pazienza per crescere. Sul tema è intervenuto il giornalista Andrea Masala che ne ha scritto su Gazzetta dello Sport.

Il commento di Andrea Masala sul nuovo ciclo del Milan con il tecnico portoghese Ruben Amorim: "Quando ci sono state lungimiranza e chiarezza di intenzioni, il Milan ha fatto bingo. Ripensiamo alle scommesse prima su Sacchi, poi su Capello, tutti e due arrivati avvolti da un diffuso scetticismo. L’organico e le risorse attuali non sono paragonabili con l’epopea di Berlusconi, certo, però anche stavolta sarebbe consigliabile per il club e per il popolo rossonero guardare verso un orizzonte più lontano"