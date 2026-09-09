Verso Lazio-Milan, arbitra Marcenaro. Al Var Meraviglia e Aureliano

Verso Lazio-Milan, arbitra Marcenaro. Al Var Meraviglia e AurelianoMilanNews.it
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Oggi alle 12:12News
di Francesco Finulli
La designazione completa per la sfida tra Lazio e Milan di sabato 13 settembre alle ore 18: arbitra il signor Marcenaro di Genova

Tra tre giorni il Milan scenderà nuovamente in campo in Serie A. Secondo impegno consecutivo in trasferta, il terzo lontano da San Siro nelle prime quattro gare di campionato. La formazione di Ruben Amorim sarà ospite della Lazio di Gennaro Gattuso che al momento si trova in testa alla classifica insieme a Inter e Roma a punteggio pieno. L'AIA ha diramato le designazioni arbitrali per la partita: allo Stadio Olimpico fischierà il signor Matteo Marcenaro della sezione di Genova.

VERSO LAZIO-MILAN, L'ARBITRO DELLA SFIDA

Di seguito la designazione arbitrale completa per Lazio-Milan di sabato 12 settembre alle ore 18:

LAZIO - MILAN Sabato 12/09 h. 18:00

MARCENARO

ROSSI C. – DI GIOIA

IV:       GUIDA

VAR:      MERAVIGLIA

AVAR:       AURELIANO