Verso Lazio-Milan, arbitra Marcenaro. Al Var Meraviglia e Aureliano
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La designazione completa per la sfida tra Lazio e Milan di sabato 13 settembre alle ore 18: arbitra il signor Marcenaro di Genova
Tra tre giorni il Milan scenderà nuovamente in campo in Serie A. Secondo impegno consecutivo in trasferta, il terzo lontano da San Siro nelle prime quattro gare di campionato. La formazione di Ruben Amorim sarà ospite della Lazio di Gennaro Gattuso che al momento si trova in testa alla classifica insieme a Inter e Roma a punteggio pieno. L'AIA ha diramato le designazioni arbitrali per la partita: allo Stadio Olimpico fischierà il signor Matteo Marcenaro della sezione di Genova.
VERSO LAZIO-MILAN, L'ARBITRO DELLA SFIDA
Di seguito la designazione arbitrale completa per Lazio-Milan di sabato 12 settembre alle ore 18:
LAZIO - MILAN Sabato 12/09 h. 18:00
MARCENARO
ROSSI C. – DI GIOIA
IV: GUIDA
VAR: MERAVIGLIA
AVAR: AURELIANO
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Giornalista di MilanNews.it, dove si occupa di attualità rossonera, approfondimenti e notizie dedicate al Milan e al calciomercato.
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