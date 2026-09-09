Morata dice di preferire il calcio senza Var e ne spiega il motivo

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Alvaro Morata, ex calciatore di Serie A e del Milan, ammette di preferire il calcio senza VAR

Sta facendo scalpore, in questi primi tre turni di Serie A Enilive, la totale assenza di interventi VAR: trenta partite e zero on field reviews, oltre che zero calci di rigore assegnati. Un fatto che sta riportando al centro il tema dell'utilizzo del monitor. Intanto, dalla Spagna, un ex attaccante del nostro campionato come Alvaro Morata, per sei mesi anche al Milan, ha commentato a Cadena SER quello che non gli piace del VAR.

Il commento di Alvaro Morata sull'utilizzo del VAR: "Opinione personale: a me piaceva di più il calcio quando non c'era il VAR. Siamo umani e, come posso sbagliare io, può sbagliare anche l'arbitro. Era un fattore del calcio e ci vivevamo con quello. A volte nemmeno su un'azione su di te stesso sai se è rigore o no. Secondo me il VAR complica tutto e non di poco. Altra cosa sarebbe se il VAR avesse un sensore che rileva direttamente il contatto, ma qui si mescola l'opinione dell'arbitro con quella di diverse persone nella sala VAR"