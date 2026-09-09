Caressa: “A Rabiot, da trequarti, non gli fai fare il cavallo, non gli fai fare l'inserimento, non lo fai buttare dentro"

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Nel suo canale YouTube, Fabio Caressa ha parlato di Juventus Milan ed ha espresso il suo parere sul ruolo di Adrien Rabiot.

Nel suo canale YouTube, il noto giornalista Fabio Caressa ha parlato della terza giornata di Serie A e, nel farlo, ha analizzato il big match andato in scena domenica sera tra Juventus e Milan. Di seguito un estratto delle sue parole.

“Musah, pur commettendo un sacco di errori, ne ha fatti tantissimi in fase di appoggio contro la Juventus, è uno che ti fa legna lì in mezzo al campo, te la fa anche Rabiot, ma Musah te ne fa di più e quindi capisco che per trovare posto a Rabiot magari Amorin possa pensare di tenerlo un po' più avanti, però se lo tieni un po' più avanti non gli fai fare, come dice il mio amico Beppe, non gli fai fare il cavallo, cioè non gli fai fare l'inserimento, non lo fai buttare dentro. Questa cosa la deve un po' aggiustare”.