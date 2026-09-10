Pulisic, il Milan aspetta il suo ritorno: Lazio occasione per riaccendere Captain America

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Christian Pulisic: tra ritorno in campo e un rinnovo fortemente voluto da Cardinale

Il Milan aspetta di ritrovare Christian Pulisic. Sono passati 255 giorni dal suo ultimo gol e 109 dall'ultima presenza ufficiale, numeri lontani dal rendimento mostrato dall'americano nelle prime stagioni in rossonero. In questo avvio di campionato è stato convocato già tre volte, ma non ha ancora giocato un minuto. Una situazione legata soprattutto alla condizione fisica, dopo l'infortunio che ne ha compromesso buona parte della preparazione estiva.

AMORIM LO ASPETTA: CONTRO LA LAZIO POSSONO ARRIVARE I PRIMI MINUTI

Ruben Amorim ha spiegato più volte di voler inserire Pulisic soltanto quando sarà prono a sostenere le richieste (esigenti) del suo calcio. Nel 3-4-2-1 i trequartisti devono infatti garantire qualità offensiva, ma anche grande intensità senza palla e supporto agli esterni.

Sabato contro la Lazio sarà passato quasi un mese dal suo ritorno in gruppo e potrebbe finalmente arrivare il suo momento, Difficile immaginarlo titolare, anche perché Alphadjo Cisse sta sfruttando al massimo le proprie occasioni, ma in partenza nelle gerarchie di Amorim Pulisic resta un elemento centrale. Il portoghese lo considera infatti ideale per il suo sistema di gioco grazie alla capacità di saltare l'uomo e rifinire negli ultimi metri.

NON SOLO CAMPO, PRESTO SI PARLERÀ DI RINNOVO

Parallelamente al recupero fisico, si avvicina anche un'altra partita importante. Gerry Cardinale vuole trattenere Pulisic e preferirebbe arrivare a un nuovo accordo condiviso piuttosto che affidarsi esclusivamente all'opzione unilaterale per prolungare il contratto fino al 2028.

Prima, però, c'è il campo. Pulisic deve ritrovare minuti, fiducia e continuità. Roma potrebbe rappresentare il primo passo per rivedere quel giocatore capace di diventare uno dei riferimenti offensivi del Milan.