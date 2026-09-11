MN - Polito: "Cisse ha trovato un grande allenatore che non ha guardato che è un ragazzo che è stato infortunato negli ultimi 5 mesi a Catanzaro"

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Alphadjo Cisse è senza ombra di dubbio l'uomo copertina di questo avvio di stagione del Milan. Il classe 2006, arrivato in punta di piedi quest'estate dal Catanzaro, ha già messo a segno 2 gol in 3 partite meritandosi la fiducia di Ruben Amorim. Un talento del genere va però coccolato e protetto, perché basta veramente poco per bruciarsi a questi livelli. La sensazione è che però l'ex Catanzaro abbia davanti a se un futuro roseo, come dichiarato dal direttore sportivo dei calabresi Ciro Polito, che in esclusiva ai microfoni di MilanNews.it ha parlato proprio di Cisse.

Che ragazzo è Cisse?

"Lui è un ragazzo taciturno ma allo stesso tempo simpatico, sveglio. È ben voluto nel gruppo, ragazzo serio".

Si aspettava questo impatto di Cisse con la Serie A ma soprattutto con il Milan?

"È normale che lui ha avuto un infortunio grosso. Avendo quell'infortunio il primo pensiero è stato subito che avesse perso il treno per cogliere quest'opportunità. Però ha trovato un grande allenatore che non ha guardato che è un ragazzo che è stato infortunato negli ultimi 5 mesi a Catanzaro. Ha guardato, l'ha apprezzato e l'ha buttato dentro. Se avrei pensato questo impatto? Lui per me è troppo forte, poi nella vita ci vuole anche un po' di fortuna. Però quando l'ho preso, eravamo tanti, ho dovuto aspettare un mesetto che si risolvessero alcune cose, l'ho sempre aspettato. E ne avevamo di giocatori. Però l'ho voluto prendere lo stesso (a Catanzaro, ndr) perché sapevo era un giocatore forte. Nemmeno io pensavo potesse avere questo impatto da noi, nei primi 5 mesi ha giocato da solo. Ha dei colpi, talento, quando calcia in porta, c'ha tutto. Bisogna dargli delle possibilità ai ragazzi, perché se non li vedi non saprai mai cosa possono fare".