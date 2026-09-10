MN - Polito sulla scelta di Liberali: "Secondo me è stata più una questione di come è stato trattato prima, di principi"

vedi letture

Alphadjo Cisse o Mattia Liberali? E' stata questa la grande questione che ha accompagnato l'estate (e il presente) del Milan quando si parlava di linea verde. Il club rossonero ha infatti lanciato il giovane trequartista italiano, venendo ripagato con la moneta più preziosa che c'è: il gol. Cisse ha già segnato due reti in questa Serie A, mentre Liberali, che al Milan ha preferito il Como, sembra non aver ancora trovato il giusto spazio con Fabregas. Di questo e molto altro ne ha parlato così il direttore sportivo del Catanzaro Ciro Polito in esclusiva ai microfoni di MilanNews.it:

Capitolo Liberali: ha fatto bene ad andare a Como?

"Se è giusto o sbagliato non lo so. Il Milan ha fatto di tutto per riprenderlo. Secondo me è stata più una questione di come è stato trattato prima, di principi. È vero che io l'ho detto loro che a Como c'è Fabregas, tutto quanto, ma al Milan hanno dimostrato di volerlo a tutti i costi. Quindi nel Milan oggi avrebbero giocato lui e Cisse titolari, ma è una scelta che hanno preso loro e se è giusta o sbagliata lo dirà il tempo".