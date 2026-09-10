MN - Il ds Polito racconta Cisse: "Ragazzo taciturno ma allo stesso tempo simpatico e sveglio. È ben voluto nel gruppo"

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E' davvero un magic moment quello vissuto sin qui dal giovane talento rossonero Alphadjo Cisse. Ormai lo raccontiamo da diverse settimane, ma l'importanza dell'ex Catanzaro in questo nuovo Milan targato Amorim è sotto gli occhi di tutti. Grande personalità, fame e già due reti segnate in questa Serie A, entrambe nella stessa città, Torino. In merito al talento del fantasista milanista, il direttore sportivo del Catanzaro Ciro Polito ha parlato in esclusiva ai microfoni di MilanNews.it di Alphadjo Cisse, protagonista di questo avvio di stagione del Milan di Amorim.

Di seguito un breve estratto delle sue considerazioni:

"E' un ragazzo taciturno ma allo stesso tempo simpatico, sveglio. È ben voluto nel gruppo, ragazzo serio. Il Milan? avendo quell'infortunio il primo pensiero è stato subito che avesse perso il treno per cogliere quest'opportunità. Però ha trovato un grande allenatore che non ha guardato che è un ragazzo che è stato infortunato negli ultimi 5 mesi a Catanzaro. Ha guardato, l'ha apprezzato e l'ha buttato dentro. Se avrei pensato questo impatto? Lui per me è troppo forte, poi nella vita ci vuole anche un po' di fortuna. Però quando l'ho preso, eravamo tanti, ho dovuto aspettare un mesetto che si risolvessero alcune cose, l'ho sempre aspettato. E ne avevamo di giocatori. Però l'ho voluto prendere lo stesso (a Catanzaro, ndr) perché sapevo era un giocatore forte. Nemmeno io pensavo potesse avere questo impatto da noi, nei primi 5 mesi ha giocato da solo. Ha dei colpi, talento, quando calcia in porta, c'ha tutto. Bisogna dargli delle possibilità ai ragazzi, perché se non li vedi non saprai mai cosa possono fare".