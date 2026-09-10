Pellegatti: "Sinceramente, con tutto il bene, ma 40-45 milioni per Svensson non credo sia una spesa giusta"

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Carlo Pellegatti, giornalista, si è così espresso sul suo canale Youtube sull'idea Daniel Svensson, esterno svedese, per il Milan.

Carlo Pellegatti, giornalista, si è così espresso sul suo canale Youtube sull'idea Daniel Svensson, esterno svedese, per il Milan: "Classe 2002, svedese, protagonista già con la nazionale nell'ultimo Mondiale, gioca nel Borussia Dortmund. Il costo ve lo dico dopo, altrimenti vi rovino la notizia, l'ipotesi o la suggestione. Secondo Fussballdaten, il Milan lo starebbe seguendo. È un giocatore di fascia, molto duttile, ma prevalentemente di fascia sinistra. Lì abbiamo già Bartesaghi ed Estupinan. Visto il costo - che adesso vi dico: 40-45 milioni di euro - sinceramente, con tutto il bene, 40-45 per un esterno sinistro in un Milan già completo, magari con un attaccante in più o un forte centrocampista al fianco di Luka Modric (o con o senza Modric), allora sì che puoi gettare sul tavolo quella cifra. Ma se hai ancora queste lacune da colmare e certi angoli della rosa da potenziare, mi sembra che 40-45 milioni per Svensson siano esagerati. Se poi li spendono per prendere un grande giocatore, bene, ma io li spenderei per altri reparti".

MILAN, INTERESSE PER SVENSSON

A riferire di questo interesse del Milan per Daniel Svensson è il portale tedesco specializzato sul calciomercato Fussballdaten. Secondo quanto viene scritto il club rossonero avrebbe chiesto informazioni: nato come terzino di spinta, Svensson si trova a suo agio su tutta la fascia sinistra e può essere impiegato anche in mezzo al campo. Un ruolo, quello di esterno a tutto campo, che farebbe comodo ad Amorim. Sul giocatore però c'è una forte concorrenza: interesse di Arsenal, Manchester United e Juventus. Al momento il Borussia Dortmund lo valuta tra i 40 e i 45 milioni di euro.