Gozzini racconta: "A gennaio Cisse doveva andare al Psv, ma il Milan lo ha preso"

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Alessandra Gozzini, giornalista, si è così espressa su La Gazzetta dello Sport raccontando un retroscena di mercato su Cisse.

Alessandra Gozzini, giornalista, si è così espressa su La Gazzetta dello Sport raccontando un retroscena di mercato su Cisse: "A gennaio scorso Alpha aveva un aereo prenotato diretto a Eindhoven, con il Psv felice di accoglierlo. Il Milan ha invece voluto tenerlo e accompagnarlo nel recupero dopo l’infortunio che aveva chiuso la sua ultima stagione già nel febbraio scorso. Oggi Cisse è una risorsa di Amorim. Tra i grandi acquisti d’attacco, da Ramos, colpo più caro della storia rossonera, a Moreira (il suo vice nella classifica delle spese estive) brilla solo Cisse. Il rossonero con più gol all’attivo: più incisivo anche di Rabiot, Saelemaekers, il fantasma Pulisic (fermo a 0 minuti), Chukwueze, Loftus-Cheek. Gli uomini d’attacco che hanno dato poco o nulla nella sera dell’Allianz.

Prima di Cisse gli ultimi rossoneri che avevano segnato in casa del Torino e della Juventus erano stati Brahim Diaz e Rebic nel 2020-21. Nei secondi finali Cisse accende il sogno dei tifosi rossoneri, svanito appena il giocatore si lascia cadere in area contrastato da Gatti: paura di non saper cosa fare unita a un tentativo goffo di cercare il rigore. Ammonito: episodio che accende un po’ di tensione oltre il 90’. Poteva essere il clamoroso raddoppio rossonero: sarebbe stato troppo".