Ceccarini in vista di gennaio: "L'idea resta quella di affiancare a Gila un elemento nuovo"

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Niccolò Ceccarini ha svelato quella che potrebbe essere la priorità del Milan nel prossimo calciomercato invernale

Nel corso del consueto appuntamento con il suo editoriale per TMW, Niccolò Ceccarini ha fatto il punto in casa Milan spiegando quelle che potrebbero essere le strategie del club rossonero nel prossimo calciomercato invernale:

"Anche il Milan è reduce da una lunga estate di lavoro. I rossoneri hanno cercato di cambiare e inserire i tasselli giusti in ogni reparto. Sono stati presi giocatori di assoluto livello come Ramos, Gila, Moreira e Hutchinson ma a livello difensivo ad oggi la necessità principale è quella di un centrale. Il Milan non a caso ha deciso di reintegrare Tomori, per il quale c’era una trattativa che non è andata in Porto con il Fulham. In realtà l’idea era quella di affiancare a Gila un elemento nuovo. Il Milan ha cercato di prendere Tiago Gabriel dal Lecce ma l’operazione non è andata a buon fine. Il difensore giallorosso viene considerato un ottimo prospetto. A breve rinnoverà con la società salentina ma non è da escludere che possa esserci un altro tentativo a gennaio alla riapertura del mercato.Da tenere sempre presenti anche i nomi di Gonçalo Inácio dello Sporting e Salvini dell’Atalanta."