Athekame, subito decisivo con la maglia del Lione: in gol alla seconda di campionato
Inizia alla grande, come meglio non poteva chiedere, l'avventura di Zachary Athekame con la maglia del Lione. Il giovane esterno, passato in Francia in prestito secco, ha da subito inciso il suo nome nei titolari della squadra. Subentrato a gara in corso nel match contro il Fenerbache nei preliminari di Champions League, presenza da titolare con assist nella seconda di campionato contro il Le Havre e altra presenza da titolare questa sera con gol.
L'allenatore del Rossoblu è anch'egli un ex rossonero, ovvero Paulo Fonseca. I francesi, avendo perso la sfida preliminare contro il Fenerbahce, giocheranno l'Europa League proprio come il Milan. Sulla loro strada, nella League Phase, ci sono Anderlecht, Crystal Palace, Hoffenheim, Real Sociedad, Lillestrom, Jagiellonia, Bayer Leverkusen e Union St. Gilloise.
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