Borghi si sbilancia: “Pressione sul risultato più sulla Juve, i bianconeri batteranno il Milan”

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Stefano Borghi nel suo canale YouTube analizza la partita di domenica sera tra Juventus e Milan.

Nel suo canale YouTube, il noto giornalista Stefano Borghi ha fatto una live nella quale rispondeva alle domande degli utenti collegati in merito a diversi temi su Serie A e non solo. Di seguito la sua analisi su Juventus-Milan, match in programma domenica sera a Torino.

“Juventus-Milan è una chiamata forte per entrambe, forse la pressione del risultato è più sulla Juve che non sul Milan, però lo scenario che si potrebbe disegnare, siccome Spalletti azzecca strategicamente la partita, e per me il modello potrebbe essere la vittoria della prima grande vittoria di Spalletti che è quella di Bologna, orientata sui cambi di campo, la Juventus può mettere in forte difficoltà il Milan. Secondo me è possibile che la Juventus batta il Milan, quindi se chiedete un pronostico dico Juve”.