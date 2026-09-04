Diddi sicuro: “Reintegro di Tomori necessario, vi spiego perché il Milan ha messo dei giocatori fuori rosa”

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Luca Diddi nel canale YouTube ha parlato del reintegro in rosa di Fikayo Tomori e dei fuori rosa.

Ospite nel canale YouTube di Carlo Pellegatti, Luca Diddi ha parlato del reintegro in rosa di Fikayo Tomori e dei fuori rosa del Milan. Queste le sue parole.

“Il reintegro di Tomori in questo momento a livello di numerico, a livello proprio di giocatore serve perché comunque il Milan ha bisogno di un giocatore che comunque ha esperienza, velocità nel reparto difensivo perché non ha un giocatore con le caratteristiche di Tomori. Il reintegro, al di là del fatto che sia stato gestito malissimo dal Milan, però era necessario. lo ho una mia idea, Carlo, è un mio pensiero su quello che è stata la gestione del mercato del Milan con le persone fuori rosa e con i giocatori che sono arrivati. Secondo me il Milan ha messo fuori rosa alcuni giocatori per lasciar lavorare Amorim senza i famosi galli nel pollaio, come è successo nel Manchester United”.