Diddi su Tomori: “Per me Tomori era lì in stand-by. Dopo i 65 milioni per Moreira dovevano metterne 40 per un difensore forte”
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Luca Diddi nel canale YouTube ha parlato del reintegro in rosa di Fikayo Tomori.
Ospite nel canale YouTube di Carlo Pellegatti, Luca Diddi ha parlato del reintegro in rosa di Fikayo Tomori. Queste le sue parole.
“Il reintegro secondo me di Tomori era stato messo lì proprio in standby. Non era neanche un vero e fuori rosa era messo lì in standby in attesa ovviamente di trovare un difensore. Il Milan non ha trovato un difensore, o meglio, ha provato a vedere se trovava un difensore, ma evidentemente il budget non permetteva di trovare un difensore. L’anomalia è che se tu mi prendi a 65 milioni Diego Moreira io ti faccio gli applausi, però sai che devi uscire almeno con 40 milioni per un grande difensore centrale sennò non ha senso quello che hai fatto prima”.
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