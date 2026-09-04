Borghi non ha dubbi: “Milan e Juve devono giocare per vincere l’Europa League, è il modo più semplice per qualificarsi in Champions”
MilanNews.it
Stefano Borghi nel suo canale YouTube dichiara che Milan e Juve devono giocare per vincere l’Europa League.
Durante l’ultima diretta sul suo canale YouTube, il collega Stefano Borghi ha commentato diversi temi in merito alla prossima giornata di Serie A e, parlando di Milan e Juventus ha dichiarato quanto segue.
“Juventus e Milan devono andare a prendersi questa coppa, devono andare per vincerla. Io continuo a dirlo non solo perché la bacheca insomma è in qualche modo da riaprire, ma anche perché forse può essere la strada più semplice per entrambe per qualificarsi in Champions. Insomma, inizia veramente la stagione con la fine del mercato e l’inizio di queste partite”.
Pubblicità
News
Diddi su Tomori: “Per me Tomori era lì in stand-by. Dopo i 65 milioni per Moreira dovevano metterne 40 per un difensore forte”
Zlatan: ovunque tu sia, restaci. Il nuovo corso Cardinale, un atto dovuto. Tutto sulle spalle di Amorim che deve imparare ad aiutarsi da solo, ma la squadra è con luidi Luca Serafini
Le più lette
3 Zlatan: ovunque tu sia, restaci. Il nuovo corso Cardinale, un atto dovuto. Tutto sulle spalle di Amorim che deve imparare ad aiutarsi da solo, ma la squadra è con lui
4 Ramazzotti: "Tomori è considerato un professionista esemplare: ecco perché era stata decisa la cessione"
31/08 Scommesse, polemica sullo spot “True Data” della Serie A: l’Agenzia delle Dogane chiederà lo stop
Primo Piano
Primo PianoMilan, abbondanza sulla trequarti: quattro uomini per due posti, con Rabiot jolly di lusso
Primo PianoMoreira, ora può arrivare il momento: perché contro la Juventus può diventare una nuova arma per Amorim
Franco OrdineTomori reintegrato? L’ho detto subito. Camarda vice Ramos: o hai coraggio o… L’interrogativo è il sistema di gioco
Carlo PellegattiIl mercato del Milan come il fiume Okavango. È INCOMPLETO! Cardinale, le speranze e una congiunzione!
Antonio VitielloPrimo PianoUltimo giorno di mercato: squadra incompleta. Ecco cosa manca al Milan. Tutto in mano ad Amorim
ESCLUSIVA MN - Martinez (ESPN): "Grande rammarico per l'esperienza di Gimenez al Milan. Al Porto si potrà ritrovare"
Editore TC&C srl
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2026 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2026 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Parte del Newtwork di
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan
24 Ore System è la concessionaria di pubblicità del Gruppo 24 ORE e di un selezionato gruppo di editori terzi presenti sul mercato italiano e internazionale, tra cui Milannews.it per cui gestisce in esclusiva gli spazi pubblicitari. Per informazioni: info.system24@ilsole24ore.com