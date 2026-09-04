Borghi non ha dubbi: “Milan e Juve devono giocare per vincere l’Europa League, è il modo più semplice per qualificarsi in Champions”

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Stefano Borghi nel suo canale YouTube dichiara che Milan e Juve devono giocare per vincere l’Europa League.

Durante l’ultima diretta sul suo canale YouTube, il collega Stefano Borghi ha commentato diversi temi in merito alla prossima giornata di Serie A e, parlando di Milan e Juventus ha dichiarato quanto segue.

“Juventus e Milan devono andare a prendersi questa coppa, devono andare per vincerla. Io continuo a dirlo non solo perché la bacheca insomma è in qualche modo da riaprire, ma anche perché forse può essere la strada più semplice per entrambe per qualificarsi in Champions. Insomma, inizia veramente la stagione con la fine del mercato e l’inizio di queste partite”.