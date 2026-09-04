Verso Juventus-Milan, numeri e dati: interessante il tema clean sheet

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Dopo i successi contro Torino e Venezia, il nuovo Milan di Milan di mister Amorim si prepara al primo e vero big match della stagione 2026/2027. Domenica alle 20.45 ci sarà la Juventus di Luciano Spalletti e degli ex rossoneri Kalulu e Locatelli. Una gara storica, il vero derby d'Italia tra le due formazioni italiane titolate in Europa, in quella che può rappresentare (forse) già il primo crush test della stagione. Il percorso in questo campionato è appena inizato, ma il Milan non potrà permettersi di perdere punti preziosi in una giornata in cui ci saranno altre partite trappola come Inter-Napoli e Roma-Atalanta.

VERSO JUVE-MILAN: NUMERI E STATISTICHE

Quattro delle ultime cinque sfide tra Juventus e Milan in Serie A sono terminate 0-0, tra cui le due più recenti; queste due formazioni non pareggiano più gare di fila in campionato dal 1973 (quattro in quell'occasione), mentre non hanno mai registrato più incontri consecutivi nel torneo senza alcuna rete segnata. Inoltre, la Juventus ha mantenuto la porta inviolata in ciascuna delle ultime sei gare di Serie A contro il Milan; l'ultima volta che i bianconeri hanno registrato più clean sheet consecutivi contro una singola avversaria nella competizione risale al 2016 (nove contro il Palermo), mentre i rossoneri non hanno mai registrato una serie più lunga senza gol segnati contro una singola squadra nella loro storia nella competizione.