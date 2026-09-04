A$AP Rocky firma una maglia speciale per il Milan: rosso e nero tra heritage e street culture

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Continuano le collaborazioni in giro per il mondo del Milan. L'ultima, che sarà svelata il prossimo 9 settembre, è con il rapper A$AP Rocky.

A$AP Roscky e PUMA hanno presentato una maglia speciale dedicata al Milan, ispirata all'estetica dell'album, Don't Be Dumb del noto rapper americano- Il design mantiene il contrastro rossone nero tipico del club, reinterpretandolo con il linguaggio creativo del rapper attraverso il logo AWGE e una serie di simboli di divieto.

L'obiettivo è fondere la tradizione e il prestigio rossonero con un'estetica più ruvida e contemporanea, come dichiarato dallo stesso A$AP in una recente uscita pubblica. La collezione sarà protagonista anche di un evento a Milano il 9 settembre nel quartiere Tortona e sarà disponibile in edizione limitata.