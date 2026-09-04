Garlando: "Juve-Milan sfida tra aspiranti anti-Inter ma anche derby del riciclo"

vedi letture

Luigi Garlando ha presentato la sfida di domenica sera tra Juventus e Milan

La sfida tra Juventus e Milan di domenica sera, in programma allo Stadium di Torino alle ore 20.45, mette di fronte due squadre che sono accomunate da diverse similitudini negli ultimi tempi. La più grossa quella di aver cestinato una qualificazione in Champions League nelle ultime giornate della scorsa stagione; la più sottile, quella di aver dato il via a un nuovo ciclo anche se con modalità, tempistiche e chiaramente risorse differenti. Il giornalista Luigi Garlando questa mattina ha presentato la sfida nella sua Sveglia in prima pagina sulla rosea.

Il commento di Luigi Garlando sulla sfida di domenica sera tra Juventus e Milan: "Juve-Milan di domenica è tante cose: sfida tra aspiranti anti-Inter, evocazione dell’antica Santa Alleanza, ma è anche il derby del riciclo o, meglio, l’incrocio tra club che hanno messo in vetrina alcuni esuberi che poi non si sono dimostrati tali: Fikayo Tomori per i rossoneri, Teun Koopmeiners e Nico Gonzalez per i bianconeri".