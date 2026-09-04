Ramos subito a suo agio: "Facile stare nel nostro spogliatoio e nella nostra squadra"
Non è mai facile ambientarsi in una nuova squadra, specialmente se arrivi da un altro campionato. Eppure non sembra avere avuto questi problemi il nuovo attaccante rossonero Gonçalo Ramos che ha dichiarato si essersi subito integrato alla grande nello spogliatoio del Milan e con i suoi nuovi compagni. Il numero 9 milanista ne ha parlato nell'intervista che ha concesso a DAZN in vista del big match che si disputerà domenica sera allo Stadium di Torino contro la Juventus.
Gonçalo Ramos sul suo ambientamento con la squadra e il feeling con i nuovi compagni: "Il rapporto migliore lo avevo con Rafa ma ora è andato in un altro club. In generale mi trovo bene con tutti, abbiamo un sacco di giocatori nello spogliatoio che parlano francese e poi c'è anche Diego Moreira che parla con me in portoghese. C'è Mario Gila con cui parliamo spagnolo. Anche con Chukwueze mi trovo bene ma in generale parlo con tutti, è facile stare nel nostro spogliatoio e nella nostra squadra"
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