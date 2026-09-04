Boban snobba il Milan: "Dopo l'Inter ci sono Juventus e Roma. Scudetto Como? Dico di sì"

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L'ex calciatore e dirigente rossonero Zvonimir Boban non cita il Milan tra le possibili avversarie dell'Inter in ottica Scudetto

Dopo due giornate il campionato di Serie A propone in vetta alla classifica sei squadre a punteggio pieno, come mai era capitato dalla stagione 1954/1955 a oggi. Un evento rarissimo che dimostra ancora una volta come sia competitivo e combattuto il campionato italiano. Nonostante questo Zvonimir Boban, come quasi tutti, vede una squadra nettamente davanti alle altre ed è l'Inter. Dietro altre tre formazioni ma non il Milan. Le sue parole in un'intervista alla Gazzetta dello Sport.

Il commento di Zvonimir Boban sulla lotta al titolo in Serie A, Milan snobbato: "Sono un tifoso del progetto Como e di come Cesc Fabregas sta allenando la squadra. E poi c’è Baturina, un ragazzo della Dinamo Zagabria come me. Scudetto? Se guardo come gioca il Como e quante volte ha perso partite dominate, dico di sì. Può complicare la vita a tutti. Poi certo, l’Inter è molto più avanti e la storia conta: ci saranno momenti in cui la forza della maglia e della tradizione peserà. Dopo l'Inter ci sono la Juventus e la Roma".