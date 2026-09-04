Borghi: “Amorim mi ha convinto e la squadra sembra convinta, il Milan può fare molto bene”
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Stefano Borghi commenta e analizza nel suo canale YouTube la sessione di calciomercato estiva del Milan
Nel suo canale YouTube, il collega Stefano Borghi ha commentato il calciomercato delle 20 squadre di Serie A. Di seguito un estratto delle parole sul mercato dei rossoneri.
“È una sfida ma Amorin mi ha convinto, la squadra mi sembra convinta, se tutto si incastra bene il Milan può fare molto bene. Ripeto, c'è bisogno poi di sostenerla questa grande rivoluzione, anche particolare per il calcio italiano, per il modo in cui vuoi giocare e per le modalità di istituzione della dirigenza. Sarebbe un qualcosa di veramente rivoluzionario nuovo. Vedremo”.
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