Ramos racconta la sua mentalità e voglia di reagire dopo i gol sbagliati

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Gonçalo Ramos racconta il suo modo di pensare e la sua mentalità quando sbaglia un gol, come capitato contro il Venezia

Nella seconda gara di campionato contro il Venezia a San Siro, l'uomo più atteso era Gonçalo Ramos. Esordio in casa per il nuovo centravanti rossonero che però nel primo tempo, va detto, sotto porta ha sbagliato due o tre occasioni clamorose. Il malumore iniziava già a serpeggiare tra gli spalti e sui divani davanti alla televisione ma nella ripresa il portoghese è tornato in campo e alla prima occasione pulita non ha più sbagliato, segnando il gol che ha sbloccato se stesso e la gara. Di questo il lusitano ha parlato nell'intervista concessa a DAZN in vista di Juventus-Milan.

Gonçalo Ramos sull'importanza di fare gol: "Ho l'arroganza di voler segnare? Mi piace pensarla così: il mio lavoro è segnare ma questo dimostra anche la mia mentalità e il modo in cui lavoro ogni giorno, non solo nella partita. Cerco di fare tutto nel modo giusto per essere più vicino possibile al gol e ovviamente non è una bella sensazione sbagliare i gol: nessuno vuole sbagliare ma è importante gestire questa situazione perché se dopo che sbagli un gol nei primi minuti ti abbatti, non puoi aiutare la squadra o segnare il gol dell'1-0, non puoi essere importante. Se lasci che queste cose ti colpiscono, credo che finisce già la tua partita"