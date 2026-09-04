Ramos: "Il modo migliore per portare una mentalità vincente è lavorare duramente ogni giorno"
Gonçalo Ramos è sbarcato al Milan con un curriculum da far invidia a chiunque. Bastava leggere il palmares degli ultimi due anni: due Champions League consecutive. Al PSG magari non è stato sempre un titolarissimo ma quando è entrato in campo ha sempre segnato con costanza e anche gol pesanti, come quello all'ultimo secondo nella Supercoppa Europea contro il Tottenham che ha permesso ai parigini di vincere anche quel trofeo l'estate scorsa. Nell'intervista concessa a DAZN, Gonçalo Ramos ha parlato della mentalità e DNA vincente che può portare nel Milan.
Gonçalo Ramos sulla mentalità da trasmettere ai compagni: "Credo di essere già un calciatore esperto perché ho imparato molto dai calciatori con cui ho giocato nella mia carriera: in Nazionale, al Benfica e a Parigi. Anche qui sto ancora imparando ogni giorno. Ho già vinto alcuni trofei, anche molto importanti: è un bene che io possa portare un po' della mentalità vincente alla squadra. Il modo migliore per farlo è lavorare duramente e ogni giorno, così diventa contagioso: voglio provare a farlo"
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