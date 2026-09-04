Verso la Juve, ballottaggio Cisse-Saelemaekers per un posto accanto a Rabiot
Dopo due formazioni praticamente uguali nelle prime due giornate, fatta eccezione per Modric e Bartesaghi che hanno cominciato dall'inizio con il Venezia ma non nella prima contro il Torino, in vista del big match contro la Juventus il tecnico Ruben Amorim è pronto a stravolgere ulteriormente le carte in tavola specialmente nella posizione di trequarti. Nelle prime due uscite ufficiali della stagione, il supporto per Gonçalo Ramos è stato rappresentato dalla coppia Cisse-Loftus: allo Stadium le cose cambieranno.
VERSO LA JUVE, BALLOTTAGGIO CISSE-SAELEMAEKERS
In campo dal primo minuto, finalmente, si vedrà Adrien Rabiot. Il francese, pur con molta meno preparazione sulla spalle, ha fatto vedere quante categorie di distanza ci siano tra lui e Loftus-Cheek con i due ingressi a gara in corso. Nella posizione din trequartista sarà affiancato o da Alphadjo Cisse che va a caccia della terza consecutiva da titolare, oppure da Alexis Saelemaekers entrato alla grande con il Venezia: ballottaggio fino all'ultimo tra i due, come sottolinea la Gazzetta dello Sport. In quel ruolo non bisogna poi dimenticare Pulisic e il neo-arrivato Hutchinson, pronti a dare man forte a gara in corso.
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