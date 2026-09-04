Boban: "Ramos prezzo sproporzionato, mi ha emozionato Cisse"

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Boban ha espresso le sue perplessità sul prezzo di Gonçalo Ramos e ha elogiato il giovane talento rossonero Alphadjo Cisse

Il Milan che si è presentato questa stagione ai blocchi di partenza, è un Milan diverso soprattutto in attacco. Dopo sette anni è stato ceduto Rafael Leao e il nuovo volto protagonista rossonero è un altro portoghese, Gonçalo Ramos pagato 74 milioni di euro. Allo stesso tempo Amorim sta puntando molto sul giovanissimo talento italiano Alphadjo Cisse che ha già risposto con un gol e due buone prestazioni. E sono proprio questi due giocatori al centro del commento di Zvonimir Boban, intervistato questa mattina dalla Gazzetta dello Sport.

RAMOS PREZZO SPROPORZIONATO, EMOZIONATO DA CISSE

Il commento di Zvonimir Boban su alcuni dei nuovi protagonisti del Milan in campo, arrivati dal mercato negli ultimi mesi: "Ramos è stato pagato un prezzo sproporzionato, in compenso si muove bene per il gol e vede la porta, ma siamo lontani dalla qualità che cambia la dimensione. Piuttosto, mi ha emozionato la storia di Cisse, un ragazzino arrivato dal nulla grazie al talento"