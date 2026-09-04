Juventus-Milan, la probabile formazione: novità Rabiot, spazio ancora a Cisse

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Il Milan di mister Amorim si prepara al primo e vero big match della stagione 2026/2027. Domenica alle 20.45 ci sarà la Juventus di Luciano Spalletti e degli ex rossoneri Kalulu e Locatelli. Una gara storica, il vero derby d'Italia tra le due formazioni italiane titolate in Europa. I rossoneri dovranno confermare il buon momento di forma dopo le vittorie convincenti contro Torino e Venezia. La Juve invece, è reduce dal 2-0 in casa contro il Parma. In attesa di nuovi e costanti aggiornamenti, queste le possibili scelte di Ruben Amorim verso domenica sera:

Dopo le due vittoria nelle prime due gare del campionato, il Milan di Ruben Amorim affronta il primo big match della stagione, valido per la terza giornata del campionato di Serie A: all'Allianz Stadium, con calcio d'inizio domenica 6 settembre alle 20:45, ci sarà la sfida alla Juventus. Si riportano di seguito tutte le informazioni utili sulla partita: probabili formazioni, le ultime notizie, gli arbitri e dove vedere il match.

PROBABILE FORMAZIONE MILAN (3-4-2-1)

16 Maignan

34 Gila 5 De Winter 31 Pavlovic

21 Chukwueze 14 Modric 80 Musah 33 Bartesaghi

12 Rabiot 70 Cisse

9 G. Ramos

A disposizione: 1 P. Terracciano, 96 Torriani, 23 Tomori, 42 F. Terracciano, 13 Diawara, 2 Estupinan, 30 Jashari, 28 Comotto, 56 Saelemakers, 22 D. Moreira, 8 Loftus-Cheek, 20 Hutchinson, 11 Pulisic, 73 Camarda. Allenatore: Ruben Amorim

Ballottaggi: Bartesaghi-Estupinan (60-40), Musah-Jashari (70-30)

Indisponibili: /

Infortunati: Gabbia

Squalificati: /

Diffidati: /