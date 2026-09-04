Calendario Milan: date e orari dalla 6^ alla 12^ giornata di Serie A
Il nuovo Milan di Ruben Amorim si prepara alla delicata e prima vera sfida contro una big, domenica sera a Torino contro la Juventus. Una partita che potrebbe già creare uno spartiacque in questo inizio di campionato. Siamo solo alla terza giornata, ma sarà fondamentale ottenere punti preziosi per dare continuità ai risultati precedentemente ottenuti. Le vittorie di Torino e Venezia vanno bene e lasciano sorrisi, ma il lavoro in cantiere è lungo e appena iniziato, ricco di ostacoli e pericolose insidie. Così, sono state ufficializzate le date e gli orari del calendario del campionato di Serie A dalla sesta alla dodicesima giornata. Il Milan sarà impegnato nelle seguenti date e ai seguenti orari:
SASSUOLO-MILAN
Domenica 11 ottobre ore 18:00 (DAZN/SKY)
MILAN-ATALANTA
Domenica 18 ottobre ore 18:00 (DAZN/SKY)
UDINESE-MILAN
Domenica 25 ottobre ore 20:45 (DAZN)
MILAN-BOLOGNA
Mercoledì 28 ottobre ore 18.30 (DAZN)
MILAN-INTER
Sabato 31 ottobre ore 20:45 (DAZN/SKY)
GENOA-MILAN
Domenica 8 novembre ore 15:00 (DAZN)
MILAN-FROSINONE
Domenica 22 novembre ore 15:00 (DAZN)
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