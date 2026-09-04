Coppa Italia, svelato l'avversario del Milan agli ottavi di finale
Il Milan di Amorim si prepara alla sfida di domenica sera contro la Juventus, alle 20.45 a Torino, valida per la 3^ giornata di campionato. Il percorso dei rossoneri è appena iniziato, e le due vittorie consecutive contro Torino e Venezia lasciano sicuramente ben sperare. Se in Serie A l'avventura è solo agli inizi, in Coppa Italia il Milan dovrà ancora giocare la sua prima partita stagionale, in una competizione che manca nella bacheca milanista dal 2003.
COPPA ITALIA: L'AVVERSARIO DEL MILAN
Allo stadio Olimpico Grande Torino i granata di Ignazio Abate hanno ospitato il neopromosso Monza di Juric, reduce da due sconfitte in campionato nelle prime due ai danni di Inter e Udinese. Nonostante una partenza non proprio delle migliori in Serie A, i biancorossi hanno giocato una grande partita e hanno, a sorpresa, battuto i padroni di casa e conquistato così la qualificazione agli ottavi di finale della competizione. Sulla propria strada incontreranno il Milan, contro il quale giocheranno a San Siro nel mese di dicembre.
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